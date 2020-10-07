جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة.. وعبد الغني يُثني على احترافية شوقي وغالي

قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني، بحل أزمة اللاعب أحمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي، والتي حدثت مؤخرا بسبب عرض الفريق الروسي.
وقام مجدي بالاتصال بنادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة، وحسام غالي القائم بأعمال مدير الكرة لحل الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات، وبالفعل انتهت الأزمة ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات غدا، للتواجد بين صفوف الفريق.
ووجه عبد الغني، شكرا خاصا لكل من نادر شوقي وحسام غالي، على تعاملهما المحترف في تلك الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات بداية من الغد، كما أن الدور الرئيسي للجمعية هو حل جميع مشاكل اللاعبين مع أنديتهم.
وقال أحمد حمدي لاعب فريق الجونة، إن تأخر ناديه في الرد على عرض روبن كازان الروسي؛ تسبب فى توقف المفاوضات.
وأضاف أحمد حمدي: "نادر شوقي لم يجلس معي عقب مباراة طنطا كما قال، وأعطى الجونة ظهره لي بعد أن تم غلق القيد هناك وضياع العرض، السرعة في التواصل كانت مطلوبة وهذا لم يحدث، ولم يكن لدي أي أزمة إذا تم رفض العرض، مشكلتي الوحيدة في التجاهل والتأخر في الرد".
وتابع: "غالي أرسل لي رسالة نصها: "أنت مش موجود معانا في مباراة المصري عقب تصريحاتي الأولى" ، لكن خلال 48 ساعة سوف أعود لتدريبات الجونة، أنا لاعب محترف ومرتبط بتعاقد مع الفريق".
وقال نادر شوقي، مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، إنه ليس قلقا على فريق الجونة بسبب النتائج التى حققها فى الآونة الأخيرة، ولكنه يشعر بالغضب فقط من بعض اللاعبين بسبب تدهور النتائج.
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