جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة.. وعبد الغني يُثني على احترافية شوقي وغالي

قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني، بحل أزمة اللاعب أحمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي، والتي حدثت مؤخرا بسبب عرض الفريق الروسي.

وقام مجدي بالاتصال بنادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة، وحسام غالي القائم بأعمال مدير الكرة لحل الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات، وبالفعل انتهت الأزمة ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات غدا، للتواجد بين صفوف الفريق.

ووجه عبد الغني، شكرا خاصا لكل من نادر شوقي وحسام غالي، على تعاملهما المحترف في تلك الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات بداية من الغد، كما أن الدور الرئيسي للجمعية هو حل جميع مشاكل اللاعبين مع أنديتهم.