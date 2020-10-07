نتائج الشوط الأول في الجولة الحادية والعشرين بمجموعة الصعيد القسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم الأربعاء، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق البنك الأهلي علي فريق بنى سويف بهدف، وتعادل إيجابيا فريق المنيا مع فريق طهطا بهدف لكل فريق، وتقدم فريق ديروط علي الألومنيوم بهدفين لهدف.
وجاءت النتائج كالتالي:
البنك الأهلي 1 -0 بنى سويف
طهطا 1-1 المنيا
الفيوم 1-0 الإعلاميين
تليفونات بني سويف 1-1 بترول أسيوط
ديروط 2-1 الألومنيوم
جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :
ترتيب المجموعة الاولى
1- بنى سويف41 نقطة
2- البنك الأهلي 40 نقطة
3- الألومنيوم 39 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- بترول أسيوط 31نقطة
6- سوهاج 27نقطة
7-المنيا 26نقطة
8- تليفونات بنى سويف 26نقطة
9- الإعلاميين 22نقطة
10-الفيوم 18 نقطة
11-طهطا 13نقطة
12-ديروط 12نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الشوط الأول في الجولة الحادية والعشرين بمجموعة الصعيد القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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