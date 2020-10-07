انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم الأربعاء، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق البنك الأهلي علي فريق بنى سويف بهدف، وتعادل إيجابيا فريق المنيا مع فريق طهطا بهدف لكل فريق، وتقدم فريق ديروط علي الألومنيوم بهدفين لهدف. وجاءت النتائج كالتالي: البنك الأهلي 1 -0 بنى سويف طهطا 1-1 المنيا الفيوم 1-0 الإعلاميين تليفونات بني سويف 1-1 بترول أسيوط ديروط 2-1 الألومنيوم جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة : ترتيب المجموعة الاولى 1- بنى سويف41 نقطة 2- البنك الأهلي 40 نقطة 3- الألومنيوم 39 نقطة 4- شبان قنا 32 نقطة 5- بترول أسيوط 31نقطة 6- سوهاج 27نقطة 7-المنيا 26نقطة 8- تليفونات بنى سويف 26نقطة 9- الإعلاميين 22نقطة 10-الفيوم 18 نقطة 11-طهطا 13نقطة 12-ديروط 12نقطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الشوط الأول في الجولة الحادية والعشرين بمجموعة الصعيد القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.