الإسماعيلي يكشف حقيقة انتقال مجدي والمحمدي للأهلي وبيراميدز

كشف علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، حقيقة انتقال ثنائي الدراويش عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي إلى صفوف بيراميدز والأهلي في الموسم المقبل.

ونفى علاء وحيد ، ما أذُيع فى إحدى القنوات الفضائية ، بشأن الموافقة على انتقال نجمي الفريق عبد الرحمن مجدي لصفوف نادى بيراميدز وباهر المحمدي للأهلي.

وأضاف وحيد في تصريحات رسمية، أن تلك الأنباء لا تمت للواقع بصلة ، وتهدف لإحداث بلبلة وفتنة داخل صفوف الفريق، مشددًا على تأكيد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى مرارا وتكرارا على عدم التفريط فى أى من القوام الأساسى فى الوقت الراهن.

وواصل حديثه ، بأن مجلس الإدارة عازم وبكل قوة خلال الفترة المقبلة على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين آكفاء وعلى مستوى عال مع المجموعة الحالية وفقا لترشيحات لجنة التعاقدات وبالتنسيق مع الجهاز الفنى، من أجل استعادة النتائج المميزة والعودة سريعا للمنافسة على الألقاب.

وناشد المتحدث الرسمي كافة وسائل الاعلام ، بتوخي الحرص ومراعاة المصداقية تجاه أية أخبار عن النادي الإسماعيلي خلال هذه الفترة لتجنب تأجيج مشاعر الجماهير العاشقة للفريق.

واختتم حديثه بالتأكيد على احترامه الكامل لكل وسائل الإعلام وإمكانية التواصل المستمر مع الجميع لتوضيح كافة الحقائق عن الفريق.