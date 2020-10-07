الجماهير الأهلاوية بعد أول لقاء لموسيماني: ملامحه لن تظهر في الدوري..فيديو

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب تعيين الجنوب الأفريقي موسيماني بعد رحيل السويسري رينيه فايلر عن القلعة الحمراء.
وقامت عدسة دوت الخليج بسؤال الجماهير : كيف رأيت اول لقاء لموسيماني مع النادي الأهلي وهل ظهرت ملامحه علي الفريق بعد الفوز علي المقاولون ام لا.
و جاءت بعض التعليقات كالآتي ..
حيث قال محمد عزت الفوز في الدوري ليس مهم خصوصا ان الأهلي بطل الدوري الأهم الانتصار في أفريقيا ..
بينما قال هادي ابراهيم إن طريقة لعب الأهلي اختلفت وأصبح يستمتع باللقاء عكس ما كان يحدث مع فايلر.
وأضاف عادل هريدي ظهرت بصمته بس بشكل بسيط جدا ، مع الوقت و خصوصا امام الرجاء كل شيء سيكون واضح للجميع.
الجدير بالذكر ان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، قد وصل القاهرة استعدادا لتولى قيادة تدريبات النادي الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد تعاقد مسؤلو الفريق الأحمر معه خلفا للسويسري رينيه فايلر.
واستقبل موسيماني، في مطار القاهرة، سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، وذلك فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا ترانزيت قادما من جنوب أفريقيا.
ويصطحب موسيمانى 3 مساعدين أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء، علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمى وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة، وذلك وفقا لمصادر بالنادي الأهلي، والتي أكدت أن موسيماني قد وقع رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.
وتواجد موسيماني، في النادي لحضور إجتماع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط وقاد مران الفريق الأحمر قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري التي انتهت بفوز النادي الأهلي .
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