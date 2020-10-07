كيفن جونسون يتحدث عن مميزات شخصية موسيماني .. واخترت الأهلي لهذا السبب

عبر المدرب العام الجديد للنادي الأهلي، كافين جونسون، عن سعادته بخوض تجربة التدريب مع بيتسو موسيماني، خلال الفترة المقبلة مع بطل الدوري المصري.

واستقر موسيماني على تعيين جونسون كمدرب عام ضمن طاقمه الفني مع الأهلي، بعد اعتذار مساعده في صن داونز، رولاني موكوينا، عن القدوم إلى "القاهرة" وفضل الاستمرار مع صن داونز الجنوب إفريقي.

وحل كافين ضيفًا على البث الإذاعي "Soccer Laduma" الجنوب إفريقي، وبدأ الحديث بالكشف عن رأيه عندما علم بمهمة موسيماني الجديدة مع الأهلي بعد الرحيل عن صن داونز"، وقال: "كنت متحمسا بعض الشيء عندما تعرفت على النادي الذي سيذهب إليه بيتسو، والطريق الذي سيمهده للمدربين في جنوب إفريقيا بالمستقبل لقيادة الفرق الخارجية، هذه كانت الرسالة التي يريد إرسالها من خلال انتقاله إلى الأهلي".

وبسؤاله متى تواصل معك بيتسو لتكون مساعده في الأهلي؟، أجاب: "كانت قبل أيام وأراد معرفة مدى رغبتي في أن أكون مساعده في تلك المهمة، وفي الحقيقة، لم يكن عليه أن يتصل بي كان من الممكن أن يرسل رسالة صوتية وسأوافق على الفور لأنها فرصة كبيرة لأكون جزءًا من طاقمه في الأهلي نادي القرن الإفريقي".

وأضاف: "إنه لشرف كبير التواجد بجانب المدرب الأكثر نجاحًا في جنوب إفريقيا في السنوات الماضية".

وبسؤاله ماذا ستقدم للأهلي مع موسيماني خاصة مع اقتراب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الأسبوع المقبل؟ رد: "أعلم جيدًا مدى صعوبة تلك المهمة أمام الوداد، لكن علينا في البداية أن نفهم طبيعة الثقافة في مصر أولًا والتأقلم على الأجواء هناك، ولكن في كرة القدم، بيتسو مدرب رائع وقادر على تطبيق أفكاره خلال الفترة المقبلة ونجح في الفوز بالمباراة الأولى، وأعتقد أن كل ما يحدث يجعلنا جميعًا فخورين بتواجده مع الأهلي".

في رأيك، لماذا أختارك موسيماني لمساعدته في مهمته مع الأهلي؟، أجاب: "أعتقد أنه يثق في قدراتي وما يمكنني تقديمه معه خلال الفترة المقبلة مع الأهلي لتنفيذ أفكاره مع اللاعبين، فهو يعلم جيدًا كم الدورات التي حصلت عليها على مدار السنوات الماضية، كذلك أسلوبي في مبارياتي معه فنحن متشابهان بدرجة كبير وكل منا يفضل الأسلوب الهجومي والتمرير على الأرض، ولذلك وافقت على مهمة الرجل الثاني مع بيتسو".

وبسؤاله ماذا تختلف تلك التجربة عن قيادتك لبعض الفرق في جنوب إفريقيا مثل بلاتينيم ستارز وأمازولو وسوبر سبورت؟، رد: "الأهلي واحد من أكبر الأندية في قارة إفريقيا، ولذلك أريد أن أشكر موسيماني على إتاحة تلك الفرصة بالنسبة لي".

لقد اكتشفت ستيفن بينار من قبل، هل ستكتشف المزيد من المواهب في الأهلي؟، فرد فائلًا: "حتى الآن، لا أعلم الكثير عن المواهب هناك، لكن إذا أتيحت أمامي الفرصة في اكتشاف بعض المواهب الجديدة في مصر، سأفعل ذلك بكل تأكيد".

وبسؤاله هل تعلم حجم الضغوط التي ستتعرض لها مع الأهلي؟، أجاب: "نعم، أعلم مدى حجمها ولكني مدرب محترف أستطيع التعامل مع مثل تلك المواقف".

وبشأن منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟ قال: "الوداد لديهم مدرب سبق وأن عملت معه من قبل (ميجيل آنخل جاموندي) وأعرفه جيدًا ولكن علينا التركيز على ما نمتلكه في الأهلي لأننا لا نعرف الكثير عن الوداد نظرًا لعدم مشاهدتنا لمبارياته في جنوب إفريقيا كما هو الحال مع الأهلي والزمالك لكن نعرف بالطبع مدى حجمهم وقوتهم في قارة إفريقيا".

وتابع: "سأحاول مساعدة موسيماني في تلك المهمة وتقديم أفضل ما عندي لقراءة قوة وضعف الخصم".

واختتم تصريحاته بالكشف عن بعض جوانب شخصية موسيماني: "يتمتع بشخصية يمكنها التعامل مع الضغط الشديد الذي سيقابله مع الأهلي، فهو يحب ذلك لأنه اكتسب خبرة كبيرة للغاية من مشاركته مع صن داونز على مدار السنوات الخمس الماضية في دوري أبطال إفريقيا ولذلك قبل هذا التحدي الكبير لإثبات قدرة المدربين الأفارقة على النجاح خارج بلادهم".

الجدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يصل جونسون صباح اليوم، الأربعاء، إلى القاهرة ولكن بسبب إجراءات فيروس كورونا قد تم تأجيل وصوله إلى صباح الغد، حيث يستقل الطائرة من جنوب إفريقيا بعد قليل للالتحاق بالنادي الأهلي.