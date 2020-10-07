تشكيل بيراميدز لمواجهة نادي مصر في الدوري المصري

أعلن أنتي شاشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة نادي مصر، بعد قليل، على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من الدوري المصري.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي..
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: أحمد توفيق، عبد الله بكري ، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، محمود حمادة، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل
خط الهجوم: جون أنطوي.
ويدخل بيراميدز مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على المقاصة 3-2، السبت الماضي، في الجولة الـ31.
ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز على نادي مصر، من أجل اكتساب الثقة الكاملة، وذلك قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري.
كما سيمنح الفوز ثلاث نقاط مهمة للغاية، لملاحقة منافسه الزمالك على المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 60 نقطة متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الزمالك، الذي ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الدوري.
بينما يتواجد نادي مصر والذي تأكد هبوطه من الدوري الممتاز، في المركز الـ17 وقبل الأخير، برصيد 21 نقطة.
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