نجوم الزمالك يدعمون مرتضى منصور .. صور

توافد عدد كبير من نجوم وقدامى ورموز نادي الزمالك إلى صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، وذلك لدعم وتأييد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.
وتأتى هذه الجلسة المقرر عقدها بعد قليل لدعم رئيس النادي، ورفض قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.
وشهدت الجلسة تواجد العديد من رموز ونجوم النادي أبرزهم فاروق جعفر، وطارق يحيي، وغانم سلطان، وأحمد عبدالحليم، ومحمود الخواجة، ونصر إبراهيم، وسامي منصور، وحسين السيد، وعادل المأمور، وأمير عبد العزيز، وأيمن عبدالعزيز، واسامة حسن، وتامر عبدالحميد، وأحمد سمير وغيرهم من اللاعبين والنجوم القدامى.
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