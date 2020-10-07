القناة يوافق على استضافة مباراة منتخب السويس والزرقا بدوري القسم الثاني

أرسل مجلس إدارة نادي منتخب السويس فاكس رسمي إلي نادي القناة برئاسة عماد خواجة لطلب إقامة مباراة الفريق الاول لكرة القدم امام فريق الزرقا علي استاد القناة القديم ضمن منافسات الجولة ال21 من مسابقة دورى القسم الثاني .
يأتى ذلك بعد طلب اللجنة الخماسية إقامة المباراة علي ملعب محايد خوفا من حدوث شغب يعكر صفو مسابقة دورى القسم الثاني .
ارسل مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة خطاب رسمي إلي مجلس إدارة نادي منتخب السويس تم من خلاله الإعلان على الترحيب والموافقة على إستضافة مواجهة منتخب السويس والزرقا والمقرر لها يوم ١٠ أكتوبر الحالي.
وتمت الموافقة من قبل إدارة القناة على إستضافة اللقاء في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين الناديين.
ويحتل فريق منتخب السويس المركز السادس في جدول ترتيب دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 29 نقطة ، بينما يأتى فريق الزرقا في المركز ال12 "الاخير" برصيد 13 نقطة وهبط رسميا الي القسم الثالث .
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