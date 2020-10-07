بارتوميو على وشك الرحيل .. الصحف الإسبانية تفجر مفاجأة حول إقالة رئيس برشلونة

أصبح رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، في خطر كبير يقربه من الرحيل عن مجلس إدارة العملاق الكتالوني قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرسمية في مارس 2021.
كان برشلونة أعلن في وقت سابق عن إقامة الانتخابات على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الأسبوع الثالث من شهر مارس المقبل.
وخرجت حملة مناهضة لمجلس الإدارة يتزعمها المرشح الرئاسي فيكتور فونت، والتي نجحت في جمع أكثر من 20 ألف توقيع للإطاحة ببارتوميو ومجلسه.
وأعد نادي برشلونة لجنة من أجل مراجعة صحة التوقيعات، حيث من المفترض أن تصل التوقيعات الصحيحة إلى 16520 وهو ما حدث بالفعل ووصلت عدد التوقيعات المطلوبة إلى 16521، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
سيكون هناك استفتاء في برشلونة يشارك من خلاله جميع أعضاء النادي بحسب اللائحة طالما وصلوا إلى عدد التوقيعات الصحيحة اليوم، الأربعاء، بعد انتهاء عملية الفرز الرسمية.
وأشارت شبكة "كواترو" الإسبانية إلى أن بارتوميو قد يضطر إلى الاستقالة حتى لا ينتظر نتيجة التصويت من الأعضاء في النادي، حيث إن أمام برشلونة الآن 20 يومًا لإجراء الاستفتاء على حجب الثقة من المجلس.
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