خروج ثنائي الإسماعيلي من المعسكر استعدادًا للمصري.. تعرف على السبب

تأكد غياب الثنائي محمد صادق ووجيه عبدالحكيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقهما أمام فريق المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

جاء ذلك بعد تأكد إصابتهما خلال مباراة فريقهما أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء إمس ضمن منافسات الجولة ال٣٣ من مسابقة الدوري العام.

وأظهر الكشف الطبي أن وجيه عبد الحكيم أصيب بخلع في الترقوه، بينما محمد صادق عاودته الام الظهر وهو ما أثر على الخلفية من جديد.

كان أحمد مدبولي لاعب الفريق، أجرى أشعة وأثبتت إصابته بجزع وكدمة قوية في الكاحل.

كان أصيب محمد الشامي بشد بسيط في الأمامية ، كما تعرض لألام بسيطة في الضامة، ولكنها إصابات ليست مؤثرة.

يذكر أن الإسماعيلي فاز علي الإنتاج الحربي بهدف نظيف، وصعد للمركز التاسع برصيد ٣٨ نقطة في ترتيب جدول الدوري العام.