العند يولد الأخطاء.. كيف يتأثر ريال مدريد بـ زيرو صفقات في الميركاتو

انتهت فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021،

وفي ظل وجود بعض الأندية التي ضخت فيها الأندية الملايين من الأموال؛ توجد بعض الفرق أيضًا تضررت بشكل كبير، في فترة الانتقالات الصيفية.

فريق ريال مدريد، أكبر وأعظم الفرق في العالم، صاحب القوة الشرائية الأكبر، خرج لأول مرة منذ 40 عامًا، من فترة الانتقالات الصيفية دون إبرام أي صفقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفريق باع وأعار عددا كبيرا من لاعبيه.

ريال مدريد لم يجدد إعارة حارس المرمى البديل، ألفونسو أريولا، ولم يقم بشراء عقده، وقام ببيع أشرف حكيمي لـ إنتر، سيرجيو ريجيليون لـ توتنهام، وإعارة جاريث بيل لنفس الفريق مجانًا، وباع جيمس رودريجيز مجانًا لـ إيفرتون، وأعار بورخا مايورال لـ روما، وسيبايوس لـ ارسنال، وبراهيم دياز لـ ميلان، وبيع أوسكار رودريجيز لـ إشبيلية.

كيف يتأثر ريال مدريد بـ زيرو انتقالات صيفية في الميركاتو؟

ريال مدريد سيتأثر كثيرًا، وبدأ هذا الأمر في الظهور منذ بداية الموسم، مع إصابة داني كارفخال وأودريازولا لاعبي مركز الظهير الأيمن، واحتمالية خوض مباراة الكلاسيكو المنتظرة أمام برشلونة بدون ظهير أيمن حقيقي.

سيتأثر ريال مدريد كثيرًا على مستوى خط الدفاع، فرأينا كيف خرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي بسبب غياب سيرجيو راموس، فماذا لو أصيب راموس أو تعرض للإيقاف هذا الموسم؟ سيواجه الفريق أزمة كبيرة أيضًا.

خط الوسط، مع تقدم عمر توني كروس ولوكا مودريتش، وتراجع مستوى كاسميرو، كان لزامًا على ريال مدريد التعاقد مع لاعب في هذه المراكز.. قاموا بإعادة أوديجارد من الإعارة لكن هذا لن يكفي مع تقدم الموسم.

أزمة أخرى سيواجهها الفريق هجوميًا، فالفريق يعاني من إصابات هازارد المتكررة الذي انتقل للفريق بـ 100 مليون يورو العام الماضي ولم يستفد منه الريال نهائيًا، مع قلة خبرات الأجنحة الشابة للفريق، قد يواجه اللوس بلانكوس أزمة هذا الموسم بعد زيرو من التدعيمات، فهل يتخطى ريال مدريد كل تلك الأزمات المحتملة أم أن العند من الإدارة ومدرب الفريق زيدان سيولد أخطاء تعركل مسيرة الريال هذا الموسم.