وليد شعبان: الشفافية والسياسة الواضحة شرط اختيار لجنة الحكام

أكد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق أن السياسة الواضحة والشفافية شرط اختيار لجنة التحكيم من الخبرات المحلية.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اختارت وجيه احمد لترأس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية خلفا لجمال الغندور عقب تقديمه الاستقالة فى شهر مارس الماضي بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد: التحكيم المصرى يحتاج لرؤى مختلفة وأساليب مغايرة فى طريقة إدارة التحكيم أكثر من إحتياجه لأشخاص..

تابع: الأمر يتطلب سياسة واضحة يغلفها الشفافية والمصداقية وأى شخصية ستتجح لو أتبعت ذلك فى عملها فى إدارة التحكيم داخل إتحاد الكرة.

أضاف : الحقيقة أننى أصبحت على يقين بأن هناك فى مصر من يستطيع إدارة التحكيم بشرط أن يكون هناك وضوح وشفافية فى كل ما يخص التحكيم بدءا من إختيارات القوائم الدولية.

استطرد : وحتى تعيين الحكام فى المباريات لابد أن يتم ذلك وفقًا لمقاييس ومعايير واضحة للجميع بالإضافة إلى تغيير طريقة إعداد الحكام على مستوى الجمهورية وهذا يستدعى التخلص من المجاملات والتوازنات.

وقال ايضا : وقتها سيكتب التوفيق للتحكيم المصرى فالأمر ليس منحصرًا فى من يتولى إدارة التحكيم فى مصر .

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا منح لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد مهلة حتى ٣٠ أكتوبر الجاري من أجل إرسال قائمة الحكام الدولية عن الموسم الجارى