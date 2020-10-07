"الشباب والرياضة" تعلن الألعاب المتأهلة للتصفيات النهائية بأولمبياد الطفل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الألعاب الفائزة فى مرحلة التصفيات على المستوى الإقليمي ضمن منافسات النسخة الثانية لأولمبياد الطفل المصري التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن تشارك الفرق الفائزة في حفل الافتتاح المزمع عقده يوم 12 أكتوبر الجاري بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة والمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد بمركز شباب الجزيرة عقب الافتتاح وحتى يوم 14 أكتوبر 2020.
وكشفت الوزارة عن الألعاب الفائزة في على مستوى قطاعات المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر، القليوبية، الجيزة، وتضم الألعاب الكاراتيه والتايكوندو وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة، وألعاب القوى، ودفع الجلة، وكرة القدم ، وكرة اليد وغيرها من الألعاب.
ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة ، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات.
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