أول تعليق من كافاني بعد انضمامه لـ مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية يوم الاثنين الماضي، عن التعاقد مع إدينسون كافاني بعد نهاية عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وعلق كافاني على انتقاله لـ مانشستر يونايتد من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلًا:"فخور جدًا لأن أكون جزءًا من هذا النادي العظيم، ومتحمس جدًا لارتداء هذا القميص الجميل."
وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ما منع كافاني من الحضور لـ مانشستر وتقديمه حتى الآن هو إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وسيرتدي كافاني مع مانشستر يونايتد قميص رقم 7، وهو رقم الأساطير في النادي الإنجليزي.
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