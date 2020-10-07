يستحق الدعم.. أحمد عبدالحليم: مرتضى منصور يحارب من أجل الكيان

أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك الأسبق أن الجميع يدعم المستشار مرتضى منصور من أجل دعم النادي و مساندة الكيان.
وقال عبدالحليم خلال جلسة رموز النادي المقامة حاليا :"نريد استمرار مرتضى منصور في قيادة النادي لأننا نغلم جيدا قيمة الذي حدث خلال السنوات الماضية".
وأضاف :"شعرنا بالظلم والاضطهاد على مدار التاريخ، ولكن الآن هناك شخص يحاب من أجل الكيان ويحاول دائما الحفاظ على حقوق النادي".
وشدد عبدالحليم على أن نادي الزمالك أصبح من أكثر الأندية حصولا على البطولات، واصبح قادر ا على التعاقد مع أي لاعب مهما كان اسمه، وهي الأمور التي لم تكن موجودة قبل ذلك ، كل هذا بفضل مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.
واختتم عبدالحليم تصريحاته بالتأكيد على أن نادي الزمالك أصبح منافس قوي في جميع الألعاب على جميع البطولات، لذلك ندعم المستشار مرتضى منصور بكل قلوبنا ومعه في أي شيء ، وسنستمر في دعم مجلس الإدارة ودعم النادي.
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