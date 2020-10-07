انتهت منافسات الجولة ال21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى شهدت فوز البنك الاهلي امام منافسه بني سويف بنتيجة هدفين دون درد . وصعد فريق البنك الاهلي لقمة المجموعة بدورى القسم الثاني ووضع قدم في الدورى الممتاز بينما سقط فريق بني سويف للمركز الثالث وصعد فريق الالومنيوم الي المركز الثاني ويدخل المنافسه علي الصعود للممتاز . نتائج الجولة : البنك الأهلي 2-0 بني سويف ديروط 2-4 الالومنيوم الفيوم 1-0 الأعلاميين طهطا 2-4 المنيا تليفونات بني سويف 1-1 بترول اسيوط شبان قنا 1-0 سوهاج ترتيب المجموعة : 1- البنك الأهلي 43 نقطة 2- الألومنيوم 42 نقطة 3- بنى سويف41 نقطة 4- شبان قنا 35 نقطة 5- بترول أسيوط 32 نقطة 6- سوهاج 27نقطة 7- المنيا 29 نقطة 8- تليفونات بنى سويف 27نقطة 9- الإعلاميين 22نقطة 10- الفيوم 21 نقطة 11- طهطا 13 نقطة 12- ديروط 12 نقطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي يضرب بني سويف 2-0 ويقترب من الممتاز.. والألومنيوم في المركز الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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