الأهلي يضم ثنائي السلة عمرو الجندي وعمر طارق لمدة 3 مواسم

أعلن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن إتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق لاعبي نادي الجزيرة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وأوضح عبد القادر أن انتقال اللاعبين إلى الأهلي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الناديين، وبعد أن تم الاتفاق على انضمامها إلى النادي فى مقابل انتقال أيمن شوكت إلى الجزيرة بالإضافة إلى مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.

وقام طارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة بإنهاء إجراءات انتقال اللاعبين اليوم بعد الحصول على الإستغناء الخاص بهما من نادي الجزيرة بعدها قام عمرو الجندي وعمر طارق بالتوقيع على عقود انتقالهما للأهلي.

وانتظم الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق في تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم.

وعبر أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الفريق، مؤكدا أنها خطوة مهمة في مسيرته بالانتقال إلى نادي القرن صاحب التاريخ العريق والجماهيرية كبيرة.

وقال أحمد حمدي إنه كان يملك العديد من العروض، ولكنه فضل اللعب للأهلي؛ نظرا لما لمسه من احترافية شديدة خلال عملية التفاوض، إلى جانب الإشادة المستمرة من جانب لاعبي الفريق بالأجواء داخل النادي.

وأشار حمدي إلى إنه قضى حوالي10 سنوات في أمريكا حصل خلالها على الكثير من الخبرات من خلال الاحتكاك مع مستويات فنية مميزة، ولعب إلى جوار العديد من اللاعبين ممن انتقلوا بعد ذلك الى أفضل فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة، مؤكدا أنه يسعى لتسخير كل هذه الخبرات لصالح الأهلي.

وأكد اللاعب أنه يرتبط بعلاقات صداقة مع العديد من لاعبي الأهلي، ويعرف جيدا حجم الضغوط التي تصاحب التواجد في أندية جماهيرية كبيرة.

وألمح حمدي إلى أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، وسوف يقاتل مع بقية اللاعبين والجهاز الفني؛ للفوز بكل البطولات ويستمر النادي في الريادة دائما.

ووجه اللاعب الشكر للجماهير التي أشادت بانضمامه للفريق، وتمنى أن يكون عند حسن ظنها خلال الفترة المقبلة.