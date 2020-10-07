التعاون السعودي يضرب الزمالك مجددا ويتعاقد مع آري بابل

نادي التعاون، أكد في بيان رسمي، نشره، أنه بناء على توصية الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، أتم النادي السعودي، اتفاقه مع بابل؛ للانضمام للفريق.
وأكد نادي التعاون، أنه سيتم التوقيع مع اللاعب فور وصوله لأراضي المملكة العربية السعودية.
وكان آري بابل قد وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، لكنه لم يأخذ أي مستحقات له حتى الآن.
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