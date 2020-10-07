الترسانة يبدأ التحضير مبكرا .. مفاوضات مع 3 مدربين لخلافة شاكر عبدالفتاح

بدأ مجلس ادارة نادي الترسانة التحضير للموسم الجديد بمفوضات مع مدير فني جديد لخلافة شاكر عبدالفتاح في قيادة الفريق الاول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد .

وأكد مصدر مطلع داخل النادي ان مجلس الإدارة بدأ المفاوضات مع طارق السيد ومحمود نبيل رامبو نجمي الزمالك السابقين وعلاء نوح مدرب الترسانة السابق .

وأشار المصدر خلال تصريحاته الى أن مجلس الإدارة يبحث عن خطه جديدة لإعادة الشواكيش سريعا للدورى القسم الثاني حال هبوطه لدورى القسم الثالث الموسم القادم .

وعاني فريق الترسانة الموسم الحالي من كثرة التغييرات الفنية بالاجهزة علي مدار الموسم مما تسبب تدهور حالة الفريق واللاعبين واصبح قريبا للغاية من الهبوط للقسم الثالث .

ويحتل فريق الترسانة المركز الـ 11 "قبل الاخير" في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 16 نقطة .

وكان الترسانة تعاقد في بداية الموسم الحالي مع علاء ميهوب علاء ميهوب مهمة الفريق ولعب مباراة واحدة فقط أمام فريق منتخب السويس وهزم بنتيجة هدفين دون رد وتم تعيين مؤمن عبد الغفار بدلا منه.

وقاد مؤمن عبدالغفار الشواكيش في 3 مواجهات خسر مباراة واحدة وفاز في مثلها وتعادل في أخرى ثم جاء تعيين أحمد كشري في ولاية ثانية بنادي الترسانة وبعد مبارتين فقط أعلن نجم الأهلي استقالته من تدريب الفريق

لعب الترسانة تحت قيادة كشري الموسم الحالي مباراتين في دورى القسم الثاني خسرهما أمام جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ والداخلية والخسارة بثلاثية نظيفة.

ثم تولى يحيي السيد المهمة بشكل مؤقت وخسر أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم توصل الشواكيش مع محمد صلاح لتولي مهمة الفريق الأول بعد فسخ تعاقده مع نادي منتخب السويس.

ولعب محمد صلاح 9 مباريات مع الترسانة خسر 3 مباريات وبتعادل وتعادل في ثلاثة وحقق الفوز على الزرقا والقناة ومنتخب السويس

وكان كريم حسن شحاته في منصب مدير الكرة مع كل المديرين الفنين السابقين وله دور قوي في اختيار اللاعبين علي مدار الموسم ورحل مع تعين شاكر عبدالفتاح مديرا فنيا والذي استعان بـ حسام مبروك مديرا للكرة بدلا منه .