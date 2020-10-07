فريق الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب يواصل زياراته للمحافظات

بهدف التعريف بمهام الفريق وحصر بعض الألعاب

قام فريق الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بزيارة محافظة البريمي، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها بزيارة مختلف محافظات السلطنة من أجل التعريف بمهام الفريق في نشر الألعاب والرياضات التقليدية والتعريف بها وكيفية ممارستها وأهميتها في المجتمع العماني بين جميع أفراده وكذلك حصر الالعاب والرياضات التقليدية الخاصة بالفتيات .

ولقد التقى اعضاء الفريق المكون من جابر الشبيبي رئيس فريق الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وعضوية كل سالم بن جمعة السناني وسعيد الحبسي وبدر الغيثي وناصر العلوي بعدد من المهتمين والمهتمات بالالعاب التقليدية في نادي النهصة، في بداية اللقاء قام جابر الشبيبي بالتعريف بفريق الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية والدور الذي يقوم به والهدف من الزيارة، حيث قدم نبذة عما يقوم به الفريق من إيصال رسالة تتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي غير المادي والذي تزخر به السلطنة في شتى المحافظات بالسلطنة، كما تم التطرق في الاجتماع للتعرف على ما تهتم به المرأة من ألعاب تقليدية في المحافظة مع التعريف بالكتاب الخاص بالألعاب والرياضات التقليدية العُمانية والعمل على إيجاد كتاب آخر يتعلق بالألعاب والرياضات التقليدية العُمانية للفتيات بالسلطنة من أجل تقنين هذه الألعاب والعمل على إيجاد ألعاب خاصة بالفتيات وكذلك إيجاد شراكة بين الفريق وبين اللجنة الشبابية بنادي النهضة من خلال تفعيل الألعاب التي تمارس من قبل الشباب وما يتميز به نادي النهضة وحث الشباب على عودة الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية بين شباب النادي وجعل هذه الألعاب في مقدمة الألعاب والأنشطة التي تمارس في النادي، حيث كان التجاوب من قبل الحضور إيجابيا بشكل يعطي التشجيع في إيجاد متنفس رياضي ترفيهي للفتيات مستقبلاً مثل ما هو معمول لدى الشباب العماني في عودة الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية في مقدمة اهتمامهم الرياضي غير المادي.

كما تم تقديم فقرة استعراضية في الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية من خلال تقديم ألعاب الصياد والأترج ودق الحصى في لوحة جسدها شباب نادي النهضة في التقديم الذي كان حاضراً بحماس كبير من قبل اللاعبين واستمر العرض قرابة الساعة الكاملة .

كما قام الفريق كذلك بزيارة جمعيات المرأة العمانية بمحافظة شمال الباطنة بحضور عضوات جمعيات المرأة العمانية بولايات صحار وصحم والخابورة والسويق في بداية اللقاء تحدث جابر الشبيبي رئيس الفريق معرفا” بالفريق والعمل الذي يقوم به والهدف من الزيارات التعريفية والبحث عن الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية الخاصة بالفتيات وتم النقاش في تفعيل والبحث عن الألعاب والرياضات التقليدية العُمانية التي تمارسها الفتيات في المحافظة وكان النقاش مثريا من قبل رئيسات الجمعيات .