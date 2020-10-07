هارون عامر يحاضر في دورة مدربي حراس بجنوب أفريقيا

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم المحاضر الدولي والآسيوي هارون بن عامر البرطماني كمحاضر في الدورة التدريبة لحراس المرمى التي ستقام خلال الفترة من 10 وحتى 13 اكتوبر الجاري بجنوب أفريقيا حيث سيشارك في الدورة مدربو حراس مرمى الدوري الجنوب الأفريقي الممتاز وسوف تشتمل الدورة علي محاضرات نظرية وعملية .

ويعد هارون عامر من المحاضرين الدوليين الذين قاموا خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة من الدورات التدريبية لحراس المرمى في عدة دول لكن بسبب جائحة فيروس كورونا في هذه الفترة تقلص عدد الدورات حيث كان يشارك في بعض الدورات عن بعد .

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