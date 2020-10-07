اليوم ختام الدورة التدريبية الآسيوية المستوى ( c ) لمدربات كرة القدم النسائية

تختتم اليوم الدورة التدريبية الآسيوية المستوى ( c ) لمدربات كرة القدم النسائية والتي تنظمها الإدارة الفنية بالاتحاد العماني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة 20 معلمة وأقيمت خلال الفترة من 25 سبتمبر الماضي وحتى 8 اكتوبر الجاري بمجمع صحار الرياضي وحاضرت فيها المحاضرة الآسيوية ورئيسة قسم كرة القدم النسائية بالاتحاد العماني لكرة القدم مها جنود.

وسوف ترعى ختام الدورة سعادة الدكتورة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية عضوة مجلس الشورى ممثلة ولاية صحار بحضور عدد من المسؤولين بالاتحاد العماني لكرة القدم حيث تأتي هذه الدورة في اطار اهتمام الاتحاد بتطوير كرة القدم النسائية وإعداد الكوادر الوطنية وتطوير وصقل مستوياتها الفنية في مجال التدريب وتشتمل الدورة على العديد من المحاضرات العملية والنظرية.وسوف تنظم الإدارة الفنية بالاتحاد العماني لكرة القدم خلال الفترة القادمة عدة دورات تدريبية لكرة القدم النسائية حيث ستقام الدورة الثانية خلال الفترة من 10 وحتى 23 اكتوبر الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة 24 معلمة ولاعبة والدورة الثالثة ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 14 نوفمبر القادم بمجمع الرياضي بصحار بمشاركة 22 معلمة والدورة الرابعة تقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر بالمجمع الرياضي بصلالة بمشاركة 17 مشاركة .

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