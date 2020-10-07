اختيار أربعة أعضاء من اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية في اللجان العاملة بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية

بينما تم اختيار العريمي رئيسا للجنة التطوير والتعليم

قرر الاتحاد العربي للرياضة الجامعية استئناف أنشطته في شهر مايو 2021 وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر الاتصال المرئي، والذي تم فيه اختيار 4 أعضاء من اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية للمشاركة في اللجان العاملة في الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، كما تم انتخب الدكتور سالم بن خميس العريمي رئيس اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية ونائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية رئيسا للجنة التطوير والتعليم، كما تقدمت اللجنة بمقترح الحرم الجامعي الصحي الذي حظي بالموافقة والاشادة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية .

وقد بدأ الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية بكلمة رحب فيها الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بأعضاء المكتب التنفيذي، مشيدا بدور الاتحادات واللجان الجامعية العربية في عودة النشاط الرياضي وفقا للإجراءات الاحترازية وهو ما يفتح الباب من جديد أمام الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تثري الساحة وتعزز مسيرة الرياضة محليا وعربيا ودوليا.

عودة النشاط الرياضي

تطرق الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية إلى عودة النشاط الرياضي في الاتحادات واللجان الجامعية الرياضية في مختلف الدول العربية، وتم خلال الاجتماع عرض تجارب عدة دول بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لعودة آمنة للنشاط الرياضي للجامعات ، وتم الاتفاق على وضع إطار عام للإجراءات التي سيتخذها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية منبثقا عن تلك التجارب، وسيتم تعميمها على كافة الاتحادات العربية الرياضية الجامعية للاسترشاد به ، على أن تتبع الاتحادات واللجان الجامعية العربية البروتوكول الصحي وتتابع خطوات تنفيذه في المؤسسات التعليمة التي تستأنف الأنشطة الرياضية داخل الحرم الجامعي .

وقد تم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل لجان الاتحاد المتفق عليها من الاجتماع الأول الذي عقد في مسقط خلال شهر فبراير الماضي وهي اللجنة الفنية ولجنة رياضة المرأة ولجنة التسويق والاستثمار ، كما تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهي اللجنة الإعلامية ولجنة التطوير والتعليم ، وقد مثل اللجنة العُمانية أربعة أعضاء تمثلت في اختيار الدكتور زاهر بن بدر الغسيني عضوا في لجنة التطوير والتعليم وأحمد بن ناصر الدرمكي عضوا باللجنة الفنية وعائشة بنت عبدالله الجابرية عضوا بلجنة المرأة وطالب بن حمود البلوشي عضوا باللجنة الإعلامية وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية يحظى أربعة أعضاء بثقة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية والتي جاءت نتيجة الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية العربية،كما أعلن الاتحاد العربي للرياضة الجامعية رئاسة اللجان ، حيث تم اختيار الدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الاتحاد رئيسا للجنة التطوير والتعليم والدكتور حمد الكعبي الأمين العام للاتحاد رئيسا للجنة الإعلامية و علي الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد رئيسا للجنة التسويق والاستثمار و عبد العزيز تخبرت عضو المكتب التنفيذي السابق والكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية رئيسا للجنة الفنية والدكتورة آية البلطي عضو المكتب التنفيذي رئيس الاتحادية التونسية للرياضة الجامعية رئيسا للجنة رياضة المرأة .