جدل واسع حول آلية التعامل مع الإعلاميين لتغطية المباريات بعد صدور تعميم رابطة الدوري بتقليص العدد وتقنين الحضور

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي :

أثار تعميم رابطة الدوري العماني الموجه الى مشرفي حسابات التواصل الاجتماعي حول تقليص عدد المصورين إلى مصور واحد فقط لكل حساب حفيظة مشرفي المواقع ، فهناك من يراه مناسبا في ظل جائحة كوفيد – 19 ومنهم من يطلب إعادة النظر في بعض بنوده، (الوطن الرياضي) رصد عددا من تلك الآراء .

أحداث خاصة تتطلب أكثر من مصور

علوي بن عبد الله العميري مصور بنادي السيب يرى أن إلزامية تقديم فحص يثبت خلو المصور من المرض بالرغم من أنها مكلفة إلا أن الأندية بلا شك سوف تتعاون في هذا الجانب ، إلا أن تقليص عدد المصورين الى مصور واحد فقط بحاجة الى إعادة النظر من قبل اتحاد القدم ، خاصة إذا كانت هناك أحداث أخرى قد تصاحب تغطية المباريات ومنها على سبيل المثال وعلى وجه الخصوص تتويج نادي السيب بلقب الدوري وهذا ما نأمل تحقيقه هذا الموسم .

سلامة الجميع الأهم

سعيد الهنداسي رئيس اللجنة الإعلامية بنادي السويق يتفق مع قرار الاتحاد بتقليص عدد المصورين قدر المستطاع وكذلك ضرورة أن يقدم المصور شهادة ال بي سي آر التي تؤكد خلوه من فيروس كوفيد – 19، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية والتحكيمية، الهنداسي أشار في حديثه أيضا الى ضرورة تعاون المواقع الالكترونية مع مصوري الأندية.

تعاون مصوري الأندية

ابراهيم بن سيف الفلاحي رئيس اللجنة الاعلامية بنادي الشباب ذكر بأن موضوع مشاركة مصور واحد في المباريات هو حالة استثنائية بسبب جائحة كورونا والكل يعلم الإجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا بخصوص التقليل من التجمعات ، وجهة نظري الإجراء المتبع سليم ويحافظ على الحد الادنى من التباعد وتقليل الزحام في التجمعات الرياضية خاصة في الملاعب وبخصوص الزامية الفحص فاعتقد انه اجراء روتيني لتجنب تعرض المصور للإصابة بالفيروس وامكانية مخالطته للاعبين والجهاز الفني وهذا يعتبر أمرا إلزاميا لمنع انتشار العدوى ، الفلاحي قال أيضا إن التعاون موجود وبشكل كبير بين الاندية العمانية وفي جميع المجالات وهذا يندرج كذلك على المصورين والذي لهم علاقات كبيرة مع محيطهم الرياضي وكذلك يجب اطلاعهم على التعميم الصادر من الاتحاد العماني لكرة القدم ومدى معرفتهم بأهمية التعاون مع مصوري الاندية والمواقع الالكترونية وكذلك الصحف المحلية.

مرونة التصريح

قاسم العجمي من موقع جماهير صحار، يتفق هو الآخر مع تعميم اتحاد القدم، إلا انه يفضل ان لا يقتصر على مصور بعينه ، بحيث بالإمكان استخدامه من قبل مصور آخر تحسبا لأي ظرف قد يلم بذلك المصور، شريطة إبراز شهادة ال PCR لمن سوف يحضر .

زيادة عدد التصاريح

يوسف بن محمد الغفيلي من موقع جماهير الرستاق، قال: وجهة نظري فكرة تعيين مصور واحد من قبل رابطة دورينا لكل حساب رسمي أو مصور نادي فيها سلبيات وايجابيات ، فمن سلبياته هو في حالة إصابة المصور بفيروس كورونا لا يوجد بديل له ، ومن ايجابيات اختيار مصور واحد محاولة الحد من انتشار هذا الوباء ، أما فيما يتعلق بتعاون المصورين بين الأندية ما نلاحظه في السنوات الماضية ولله الحمد هناك تعاون كبير.

زميله المنتصر السيابي المصور بموقع جماهير الرستاق، يتفق معه في رفع عدد التصاريح الى ثلاثة مع حضور مصور واحد فقط لكل مباراة.

مراعاة التوزيع الجغرافي

مظفر بن علي العبري المدير الإعلامي للمنصة الرياضية، لديه عتب على اتحاد القدم حول التعميم، فقد قال اننا تفاجأنا بصدور هذا التعميم، فحسب قوله بأن هناك العديد من الضبابية في التعميم، خاصة عن ماهية الفحص المطلوب، كما أننا سوف نواجه عقبات في تغطيتنا للدوري في حالة حصولنا على تصريح واحد فقط، فنحن كموقع المنصة الرياضية نقوم بتغطية المنافسات في مختلف محافظات السلطنة وفي ذات الوقت، كما الفحص يعد باهظ الثمن بالنسبة لنا كمواقع، لذا يجب التعاون معنا، فنحن جميعا هدفنا واحد وهو إبراز دورينا بالشكل اللائق، فالمواقع الالكترونية أصبحت اليوم من ركائز المنظومة الرياضية، لذا اناشد اتحاد القدم بضرورة إعادة النظر في هذا التعميم .