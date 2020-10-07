شهاب بن طارق: جلالـة السلطان يـولي اهتمـاما كبيـرا بالريـاضـة والشــباب

■ الريـاضـة العمانيـة تنتظـرها مرحلــة جــديـدة من الازدهـار

■ ندعـــم تمـديد فترة اللجنة الأولمبية والاتحادات ونثمن دور رؤساء الاتحـادات والأنديـة

■ أفخــر بما تحقـق فـي نـادي السـيب

■ مواقف نــادي السيب كانت الأكثــر دقــة فـي ملفــات كثيــرة وخصوصا مشــروع الاحتـراف

يضع الرياضة ضمن اهتماماته الشخصية منذ أربعة عقود وما زال يرى أن الرياضة والشباب هما الاستثمار الناجح للأوطان ويعتبر الشباب عماد الأمة، ولا بد من مساندتهم لكي يحققوا إنجازاتهم ويرفعوا اسم السلطنة عاليا.

يعشق نادي السيب حتى النخاع، ونجح في أن يضع النادي في مقدمة المؤسسات الرياضية بالصبر والجد والعمل وباستراتيجيات واضحة لا تتأثر بالزمن، حتى أصبح نادي السيب صرحا رياضيا يشار إليه بالبنان.

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نه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب والذي تحدث عن الفترة القادمة من عمر النادي، كما تحدث وبصراحته المعهودة عن المنظومة الرياضية والشبابية.

وأبدى صاحب السمو ارتياحه وفخره بما تحقق على أرض الواقع لنادي السيب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تحققت بناء على عمل تراكمي لعقود متتالية نجحت فيها إدارات النادي والفرق الرياضية المختلفة أن تتبوأ مكانة مرموقة بين أندية السلطنة. وقال سموه: بأننا ننظر اليوم بعين الاعتبار والفخر لما تحقق في هذه المؤسسة الرياضية الشاملة التي تسير على نهج سليم وصحيح، وما زلنا نتطلع إلى مزيد من التقدم والإنجازات الإدارية والرياضية والشبابية.

وأكد صاحب السمو السيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب أن النادي يسير في الطريق الصحيح الذي خطط له منذ عقود والحمد لله نجحنا جميعا في إدارة النادي ونحول نادي السيب إلى مؤسسة رياضية شاملة ومرموقة يشار إليها بالبنان.

قاعدة شبابية وجماهيريـة

وأضاف سموه: إن نادي السيب اليوم يعتبر الأبرز رياضيا وشبابيا، فهو النادي الوحيد الذي يضم معظم اللعبات الرياضية، ويدير أكثر من فريق لمختلف المراحل العمرية، ويضم قاعدة شبابية وجماهيرية هي الأكبر على مستوى السلطنة، ولم يتأتَّ ذلك إلا بالعمل الجاد والمضني والمتواصل، كانت فيه إدارات النادي هي الأكثر حرصا على أن تصل إلى هذه المكانة الكبيرة.

وأشار إلى أن خطط المشاريع الرياضية والاستثمارات المستدامة أكدت على نجاح مخططات النادي ووضعه في المقدمة، وساهمت الاستثمارات في تمويل أنشطة النادي ومشاركاته الرياضية المتنوعة في معظم الألعاب وهو أمر يهمنا كثيرا بحيث يتحول النادي إلى مؤسسة قادرة على العمل والاعتماد على نفسها لتمويل انشتطتها المختلفة.

وأكد سموه: إننا لن نألو جهدا ومالا في دعم نادي السيب ليتبوأ مكانته الكبيرة التي خططنا لها منذ عقود والتي تحقق الجزء المقبول منها، ويكفينا فخرا أن فرقنا الرياضية تقف على منصات التتويج في معظم الألعاب الرياضية بالسلطنة.

الاهتمــام السامي بالرياضـــة

وثمَّن صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للرياضة ودعمه غير المحدود لقطاع الثقافة والرياضة والشباب، مؤكدا أن الحكومة تعي تماما أهمية هذا القطاع الذي يعتبر القلب النابض بما يضمه من فئة شبابية تعتبر عماد الأمــة. وأكد سموه مساندته لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بقيادة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد والتي تؤكد حرص القيادة السامية لجلالته على هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية والذي سيأخذ منحى جديدا وتطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى العمل الكبير الذي ينتظره هذا

القطاع المهم.

وقال سموه بأن الرياضة العمانية حظيت من القيادة السامية والحكومة اهتماما واسعا طوال العقود الماضية، ونجحت في أن ترسخ مفهومها العميق وما زالت تحظى الرياضة بذلك الاهتمام الكبير والذي سينعكس بلا شك على منظومة العمل الرياضي خلال الفترة القادمة.

وأضاف سموه: إننا ننتظر من القطاع الرياضي والشبابي عملا بحجمه الحقيقي والصحيح خلال الفترة المقبلة للانتقال بالرياضة إلى وضع أفضل وأكثر ديناميكية لما يمثله قطاع الرياضة والشباب من أهمية قصوى كونها ركيزة أساسية ومؤشرا للتقدم.

الانتخابات الرياضيــــة

وأكد صاحب السمو السيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب دعمه الكامل لتوجه تمديد الانتخابات للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبيه بالسلطنة، مشيرا إلى أهمية هذا الجانب الذي سيسهم في إعادة صياغة العديد من النظم واللوائح والتشريعات التي تنظم العمل الرياضي بالسلطنة وتحديثها بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها الرياضة على مستوى العالم.

وأضاف سموه: إن الجميع شريك في هذه العملية التي ستحول رياضتنا إلى الأفضل وتقودها إلى مستقبل أفضل بإذن الله، داعيا الوسط الرياضي للعمل معا نحو إنجاح عملية التطوير والتحديث التي تساعد في نمو وتطوير الرياضة في جميع جوانبها الإدارية والتنافسية والمالية والاستثمارية والإنسانية.

وأشاد صاحب السمو رئيس مجلس إدارة نادي السيب في معرض حديثه بالدور الكبير الذي يلعبه رؤساء الأندية الرياضية، وكذلك رؤساء الاتحادات الرياضية نحو الدفع بهذا التوجه للأمام ومساندته من أجل المصلحة العامة لهذا الوطن العزيز، مضيفا سموه أن هذا الحراك الرياضي من المؤكد أنه سيصب في المصلحة العامة للرياضة وتقودها إلى الأمام من أجل تواجد رياضينا وأبطالنا على منصات التتويج العالمية في المستقبل القريب، ولا بد لنا من إعادة مراجعة اللوائح والنظم المعمول بها في اللجنة الأولمبية والاتحادات حتى نواكب التطورات الإقليمية والدولية.

ملفـــــــــــــــــــــــــــات ريــــاضيــــة

وتوقف صاحب السمو السيد شهاب آل سعيد أمام بعض الملفات الرياضية المطروحة على الساحة الرياضية خلال الأعوام السابقة وما يسمعه ويتابعه من غرق الأندية في الديون والمشاكل المالية، وقال: لقد أثبتت التجربة أن موقف نادي السيب كان سليما عندما تحدث عن مشـــروع ((دوري المحترفين لكرة القدم)) وما نسمعه من ديون للأندية حاليا إنما هو تبعات إطلاق هذا المشروع دون أن تكون هناك الأرضية الصلبة والسليمة في تنفيذه والذي كان يحتاج إلى تأنٍّ ودراسته من كل جوانبه قبل انطلاقته، بالإضافة إلى أن إطلاق مثل هذا المشروع بدون ذراع حكومية هو خطأ كبير، خصوصا أننا في دولنا العربية ما زالت الرياضة تحتاج إلى الدعم الحكومي الكامل لعدم اكتمال العناصر التي تؤدي إلى نجاح مثل هذه المشاريع التي تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات.

وأضاف سموه: إن الاحتراف بمسماه الحقيقي يحتاج إلى الكثير من الخطوات المرتبطة ارتباطا مباشرا بعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة؛ في الرياضة والتجارة والتشريعات والأنظمة والاستثمارات، لذلك علينا أن نراجع الآليات حول هذا المشروع الذي أصبح اليوم فرضا قاريا ودوليا، لنمكن رياضتنا من التعامل معه والاستفادة منه بالشكل الصحيح حتى نستطيع الانطلاق بدون عراقيل أو أخطاء. وتطرق صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب إلى الأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل الرياضي بالسلطنة، وقال: لا بد من مراجعة هذا الملف مرة أخرى لنتمكن من الانتقال إلى مرحلة جديدة تساعد في قيادة الرياضة إلى مستقبل أفضل وطموحات أوسع، مشيرا سموه للوائح المتعلقة بالانتخابات الرياضية بالأندية والاتحادات والتي يجب أن تنسجم مع المرحلة الحالية والمقبلة والتي تساعد في رفع معدل العمل الرياضي وليس العكس بجوار الأنظمة التي تفتح آفاقا أرحب في الاستثمار الرياضي والتي تساعد على دعم الأندية والأنشطة الرياضية ودعم الرياضيين في كل المجالات، بحيث تسهم هذه التشريعات في أن تكون للرياضة العمانية مكانتها العالمية.

فقيد الأمة

وفي ختام حديثه رفع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد يديه متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لهذا الوطن الغالي.