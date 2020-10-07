وزير الثقافة والرياضة والشباب يصدر قرارًا بتقييم الأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية والشبابية

إيمانًا بأهمية مواكبة وتلبية تطلعات الشباب واستشراف المستقبل

أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارًا وزاريًّا بتشكيل لجنة لتقييم البرامج والأنشطة الرياضية والشبابية والفعاليات الثقافية. يأتي القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 87 / 2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، حيث تقرر تشكيل لجنة لدراسة مواءمة وتقييم البرامج والأنشطة الرياضية والشبابية والفعاليات الثقافية، والتي كانت تقوم بتنفيذها قبل إلغائها كلّ من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، ووزارة التراث والثقافة “كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية ” واللجنة الوطنية للشباب، مع اختصاصات وزارة الثقافة والرياضة والشباب الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2020 المشار إليه.كما يأتي إصدار هذا القرار إيمانًا بأهمية مواكبة وتلبية تطلعات الشباب واستشراف المستقبل لبناء أجيال قادرة على الإبداع والابتكار في كل المجالات وبما سيسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040م.وقد نص القرار الوزاري على تعيين سعادة السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة رئيسا للجنة، وعضوية كل من أحمد بن عبدالله بن محمد البوسعيدي وهلال بن سيف بن سالم السيابي وخليفة بن سيف بن راشد العيسائي وهشام بن جمعة بن سعيد السناني ومحمد بن سليمان بن محمد اليحمدي وعوض بن محمد بن عبدالله اللويهي ومريم بنت ناصر بن سليمان الخربوشية عضوة ومقررة للجنة. كما نص القرار الوزاري على أن تتولى اللجنة، تحديد جميع البرامج والفعاليات والمسابقات التي كانت تقوم بتنفيذها قبل إلغائها كل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، ووزارة التراث والثقافة “قطاع الثقافة “واللجنة الوطنية للشباب، في كل ما يتعلق بالبرامج والفعاليات الثقافية والشبابية، وتحديد الموازنات التي كانت مخصصة سابقا لتنفيذ البرامج والأنشطة المشار اليها سابقا في القرار. وتتولى اللجنة وضع تصور واضح لمواءمة هذه البرامج والفعاليات، وأيضا وضع تصور واضح لآليات تنفيذ البرامج المقترحة بعد مواءمتها، وأيضا تحديد مسؤولية الجهة المعنية في هذه الوزارة لتنفيذها كما تتولى اللجنة وضع إطار زمني لتنفيذ هذه البرامج والفعاليات سنويًا أو وفق ما تراه اللجنة من توصية في هذا الشأن، وأن تقترح اللجنة الموازنات المالية المطلوبة لكل برنامج أو فعالية، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للمساعدة في إنجاز عملها، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها خلال شهر من صدور القرار.

وكانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب قد دأبت على تنظيم العديد من البرامج الصيفية المتنوعة خلال السنوات الماضية، وهي برنامج صيف الرياضة وبرنامج شجع فريقك وبرنامج شبابي وبرنامج معسكرات شباب الأندية، ويأتي تنظيم هذه الفعاليات والبرامج المختلفة في فصل الصيف من خلال سعي وزارة الثقافة والرياضة والشباب واهتمامها بالشباب، وتوجيههم نحو الطرق الأفضل لاستثمار أوقات الفراغ وتوجيه اهتمام وطاقات الشباب بما يفيدهم وينفعهم في حياتهم اليومية. وتقدم البرامج الصيفية رسالة مهمة، وهي الإسهام في إعداد جيل مُلم بالمعارف والمهارات الرياضية والصحية والاجتماعية ليسهم في إيجاد مجتمع رياضي بمساندة مدربين رياضيين، ويحمل البرنامج العديد من الأهداف منها المحور الأول وهو أن الرياضة للجميع ويهدف إلى توسيع، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لدى مختلف فئات المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهـمية ممارسة الرياضة، وتحسين مؤشرات الصحة واللياقة البدنية العامة لدى مختلف الفئات وشرائح المشاركين وإكساب المشارك مبادئ العادات الصحية السليمة عن طريق تعليمه وممارسته المبادئ الصحية الأساسية. أما المحور الثاني فهو ممارسة الرياضة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية والتعرف على قواعد ممارستها واكتشاف المواهب الرياضية وتوجيهها نحو الممارسة بالأندية والمجمعات الرياضية، والمحور الثالث الرياضة والصحة النفسية والاجتماعية، ويهدف إلى تطوير الخبرات المعرفية والسلوكية المرتبطة بالأنشطة الرياضية بما يسهم في تكوين السمات المتوازنة، واستغلال وتوظيف الوقت الحر في الأنشطة المفيدة بما من شأنه أن يعزز من التنشئة السليمة البدنية والاجتماعية وغرس مفهوم الروح الرياضية والقيم الأولمبية فكرًا وممارسةً.