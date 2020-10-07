ميسي يحصد أول جائزة الموسم الجاري

ميسي يحصد أول جائزة الموسم الجاريحصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، اول جوائزه الشخصية، خلال الموسم الجاري، مع فريقه برشلونة الإسباني.

ميسي المتوج بالكرة الذهبية 6 مرات، فاز بجائزة أفضل هدف عن شهر سبتمبر/أيلول المنصرم في النادي الكتالوني.

هدف ميسي خلال المباراة الودية التي جمعت برشلونة وجيرونا، بملعب يوهان كرويف، حصد الجائزة بعد تصويت المشجعين عبر الموقع الرسمي للبارسا.

تفوق هدف ميسي على هدفي منافسه الصاعد أنسو فاتي في لقاء فياريال، وهدف البرازيلي كوتينيو مباراة جيرونا الودية.

وخاض برشلونة 4 مباريات خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، منها 3 مباريات ودية ضد ناستيك تاراغونا وجيرونا وإلتشي، بالإضافة لمباراة في الليجا ضد فياريال.