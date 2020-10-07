أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة مضيفه إنبي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: في حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي

خط الوسط : أليو ديانج – عربي بدر - وليد سليمان – حسين الشحات

خط الهجوم : جونيور أجاي – مروان محسن.

البدلاء :- مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة جديدة.. تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.