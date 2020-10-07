خاص.. تفاصيل جديدة ومفاجآت عن الإصابة الجديدة لـ محمد محمود في الأهلي

قالت مصادر خاصة إن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في غضروف الركبة تسببت في حالة من الحزن الشديد داخل القلعة الحمراء.

وأشارت المصادر، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إلى ان محمد محمود أجري الرباط الصليبي مرتين في كلتا قدميه وبعد ان أنهي برنامجه التأهيلي علي الركبة اليسري وبدأ في المران الخفيف أشتكي من الآم في الركبة اليمني وليس في نفس القدم التي أجري فيها مؤخرًا الرباط الصليبي .

واضافت المصادر ان اللاعب خضع لفحص طبي شامل تحت اشرف طبيب العظام الشهير ورئيس اللجنة الطبية بالنادي أحمد عبدالعزيز والذي شخص الأمر بغضروف داخلي في الركب يتطلب خياطة بما يعني غياب فترة لا تقل عن 7 او 8 أشهر.

واوضحت المصادر ان اللاعب رفض الإقتناع بالأمر او لم يصدقه وقرر السفر إلي المانيا للخضوع لفحص طبي مع الطبيب الذي أجري له جراحة الرباط الصليبي ، وشددت المصادر أن الطبيب الإلماني نصحه بعدم إجراء جراحة جديدة والإكتفاء ببرنماج تحفظي خاص لمدة محددة .

ونوهت المصادر إلى انه على الرغم من عدم قناعة الجهاز الطبي بالأهلي بتشخيص الخبير الإلماني لكنهم التزموا بتنفيذ هذا البرنامج خاصة مع شعور اللاعب باختفاء آلام الركبة.

ولفتت إلى أنه مع الوقت بدأت الآلام تعود؛ فخضع اللاعب لفحص طبي آخر مع الدكتور احمد عبدالعزيز وتم عمل منظار تبين من خلاله إصابته بقطع في الغضروف الداخلي للركبة، مشيرة إلى ان اللاعب أجري الجراحة في ساعه متأخرة أمس ورفض الإعلان عن شئ خاصة مع تاثر حالته النفسية .