ضحية الأهلي المفضلة| ماذا قدم حلمي طولان أمام المارد الأحمر قبل لقاء اليوم

يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره إنبي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي حسمه المارد الأحمر في الجولات الماضية.

ونشر موقع "سبورت360" في نسخته العربية تقريرا عن مواجهات الأهلي أمام حلمي طولان، حيث خاض مدرب إنبي 21 مباراة ضد الأهلي.

حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 3 و خسر 16 مباراة، وذلك أثناء قيادته أندية حرس الحدود، والمصري وبتروجت و الزمالك وسموحة وطلائع الجيش و الاتحاد السكندري وإنبي.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الأهلي، وتُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق محمد الكواليني.

وكشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يعاني حالة من الحيرة الشديدة في اختيار التشكيل، الذي سيخوض به مواجهة انبي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات المرحلة الــ32 من مسابقة الدوري بسبب الغيابات والإصابات.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي الدفع بعلي لطفي في حراسة المرمي، بسبب إصابة محمد الشناوي وفي خط الدفاع محمد هاني وحمدي فتحي ومحمد مغربي وأحمد فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن.