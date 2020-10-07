المقاولون العرب يجري تحليل رابيد تيست استعدادا لمباراة طنطا

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراتهم أمام طنطا التى تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة 32 من الدورى المصري الممتاز.

ويدرس النحاس، المباريات الأربعة التى خاضها أبناء السيد البدوي، تحت القيادة الفنية لرضا عبد العال مدرب الفريق الحالى، بداية من التعادل أمام نادى مصر، مرورًا بالهزيمة من الزمالك والأهلى، وأخيرًا الجونة.

وأغلق الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة الأهلى بالجولة 31 والتى انتهت بخسارة ذئاب الجبل بهدف نظيف، استعدادًا للقاء القادم أمام طنطا.

ويسعى ذئاب الجبل لحسم ثلاث نقاط ثمينة أمام أبناء السيد البدوى بعد هبوطهم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، وذلك من أجل تأمين المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام.

وسادت حالة من الاستقرار داخل المقاولون العرب، بعدما تأكد الفريق من استمرار الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس فى مهمته خلال الموسم الجارى، حيث كان النحاس أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الأهلى، قبل أن يتعاقد مسئولو الأحمر مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق.

ومن جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة، إن هناك شائعات طالت فريق الكرة بنادي المقاولون العرب وخاصة عماد النحاس، المدير الفني، وطاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق، وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية: "الشائعات طالت المقاولون العرب من حيث اقتراب عماد النحاس للأهلي وإصابة طاهر بالكورونا، اتفقنا مع عماد النحاس على التجديد والعقد لا يربطنا ولكن الكلمة والاتفاق هو من يربطنا".

وأكد محمد عادل: "لم نحسم الصفقات الجديدة للمقاولون ولكن نحتاج بعض المراكز لتدعيمها إلا أننا نركز في الوقت الجاري على حسم الدوري داخل المربع الذهبي".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 52 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 31 جولة، حيث فاز المقاولون فى 15 مباراة وتعادلوا فى 7 مباريات وخسروا 9 وسجل لاعبو المقاولون 41 هدفًا واستقبلت شباكهم 28 آخرين.