التعادل السلبي نتيجة الشوط الاول بين بيراميدز ونادي مصر

انتهت احداث الشوط الاول بين بيراميدز ومنافسه نادي مصر بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

أنقذ عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر مرماه من ركلة جزاء سددها عبد الله السعيد.

حصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة ٣٥ من عمر المباراة واحتسبها محمد العدوي حكم المباراة.

وسدد عبد الله السعيد الكرة ولكن تمكن عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر من التصدي للكرة ببراعة شديدة.

وحاول لاعبو بيراميدز أن يطالبوا حكم المباراة بالعودة للفار، بسبب خطأ الحارس وتقدمه ولكن رفض الحكم اعادة الكرة.

وأهدر السعيد فرصة هدف التقدم لبيراميدز في مرمى نادي مصر، واستمر اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف