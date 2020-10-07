أخواتي.. شاهد تريزيجيه برفقة محمد صلاح والنني وحجازي

-حبيبى يا تريزيجية.

يذكر ان الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أدى لفتة طيبة، تجاه أحد الأشخاص المشردين، في أحد محطات الوقود، عقب مباراة ليفربول وآرسنال بالبريميرليج.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن محمد صلاح، أنقذ مشردا مسن من مضايقات مجموعة من المتنمرين، يدعى ديفيد كريج.

وصرح ديفيد للصحيفة البريطانية قائلًا: "تعرضت لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنني طلبت المساعدة منهم"، وذلك قبل أن يلاحظ محمد صلاح الواقعة ويخبرهم بأن يمكن أن ينتهي الحال بهم في مثل ذلك الموقف.

وأضاف كريج، أن محمد صلاح ذهب لماكينة الصراف الآلي، ومنحه 100 جنيه إسترليني، بعد أن تعاطف معه.

وأتم: "محمد صلاح كان رائعًا مثلما هو رائع مع ليفربول في أرض الملعب، يا له من أسطورة مكتملة".

وحصد محمد صلاح أولى جوائز الموسم الجديد من ناديه، وأعلن حساب ليفربول، أن هدف "مو" الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد، فاز بجائزة هدف الشهر.

وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، وقاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله " هاتريك".