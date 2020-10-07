القرار وصل.. مصدر فى الجبلاية يكشف عن مستجدات أزمة إيقاف مرتضى منصور

كشف مصدر مطلع عن آخر المستجدات داخل اتحاد الكرة بشأن ازمة إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقرار صادر من اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع قبل عدة أيام ، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي وقررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب عزله من منصبه والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء قبل نهاية أكتوبر الجارى.

قال المصدر ذاته إن الجبلاية تلقت مؤخرا القرار الصادر من قبل اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور لمدة ٤ سنوات وتغريمه ماليا.

لفت الى ان وصول نسخة من قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور يأتي لكون اتحاد الكرة الأب الشرعي لكافة الأندية ووجوبية اخطاره بأية قرارات انضباطية صادرة بحق أحد عناصر المنظومة الرياضية.

يذكر ان مصدرا مطلعا قال إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أكد انه لم يتلق أى خطابات رسمية تفيد بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف لمدة 4 سنوات مقبلة .

وأكد مصدر مطلع أنه لا توجد قرارات من الكاف ضد مرتضى منصور تفيد بمنعه من حضور مباريات نادى الزمالك الإفريقية المقبلة والتى يأتى على رأسها حضور مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا المقرر إقامتهما خلال شهر أكتوبر الجارى .

وأضاف الكاف أنه لم تصله أى خطابات رسمية تفيد بإيقاف مرتضى منصور حتى الآن وبالتالى سيكون من حقه الحضور شأنه شأن أى رئيس ناد بالبطولات الإفريقية.

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربي 18 أكتوبر الجارى بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى أبطال إفريقيا على ان يلتقى الفريقان معا فى القاهرة بعد أسبوع واحد فى إياب نصف النهائى .