تعرف على كلمة السر في اقتراب ريكو من الانضمام لـ الإسماعيلي

دخل صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ، في إهتمامات الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي لضمه من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.
وبدأت لجنة التعاقدات في النادي المكونة من أحمد العجوز ومحمد محسن أبوجريشة وأبوطالب العيسوي وخالد القماش، في مفاوضات جادة مع ريكو من أجل ضمه.
و علم موقع "دوت الخليج" أن خالد القماش رئيس قطاع الناشئين بالنادي وعضو لجنة التعاقدات، هو من يتفاوض مع صلاح ريكو، لأنه من منح الفرصة لصلاح ريكو في فريق إتحاد لشرطة عام ٢٠١٤/٢٠١٥.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، منح الضوء الأخضر للجنة التعاقدات، للتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة.
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