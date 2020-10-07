إقالة الجهاز الفنى لبنى سويف عقب الخسارة من البنك الأهلي

قرر نادي بنى سويف الرياضي برئاسة علي سليم إقالة الجهاز الفنى بقيادة حسن موسي عقب خسارة الفريق أمام البنك الأهلى فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقرر مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي إسناد المهمة الفنية للمدير الفنى أيمن جاب الله المدير الفنى بقطاع الناشئين بالجولة الأخيرة أمام فريق طهطا .

يذكر أن قد خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف أمام فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين بالجولة الحادية والعشرين ،وإبتعد فريق بنى سويف عن صدارة المجموعة محتلا المركز الثالث برصيد 41 نقطة خلف فريق البنك الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 43 نقطة ، ونادي الألومنيوم الرياضي صاحب المركز الثانى برصيد 42 نقطة .

ويحتاج فريق بنى سويف بعد تفريطه في الصدارة إلي معجزة كرويه للصعود للممتاز ،حيث يحتاج سقوط فريق البنك الأهلي أمام بترول أسيوط ،وسقوط فريق الألومنيوم أمام سوهاج ،مع فوز بنى سويف بالجولة الأخيرة .