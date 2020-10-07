انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومنافسه نادي مصر بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز. أنقذ عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر مرماه من ركلة جزاء سددها عبد الله السعيد. أنقذ عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر مرماه من ركلة جزاء سددها عبد الله السعيد.

حصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة ٣٥ من عمر المباراة واحتسبها محمد العدوي حكم المباراة. وسدد عبد الله السعيد الكرة ولكن تمكن عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر من التصدي للكرة ببراعة شديدة. وطالب لاعبو بيراميدز حكم المباراة بالعودة للفار، بسبب خطأ الحارس وتقدمه ولكن رفض الحكم اعادة الكرة. وأهدر السعيد فرصة هدف التقدم لبيراميدز في مرمى نادي مصر، واستمر اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي شوط المباراة الثاني استمرت المباراة حتى الدقيقة 94، بدون اهداف، حتى سجل محمد فاروق هدف الفوز عن طريق رأسية رائعة لم يتمكن عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر أن يفعل شيئا امامها. وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز الى 63 نقطة ويحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 21 في المركز قبل الأخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يطارد الزمالك في المركز الثاني بعد فوزه على نادي مصر 1-0.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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