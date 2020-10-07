"بنك القاهرة" يعلن افتتاح فرعه الـ 240 بمقر النادى الأهلى في الشيخ زايد

أعلن بنك القاهرة إفتتاح فرعه الجديد بمقر النادى الأهلى بالشيخ زايد لينضم إلى شبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية والبالغة نحو 240 فرعا ووحدة مصرفية، وشهدت فعاليات الإحتفال حضور كل من حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ولفيف من مسئولي البنك والنادى والسادة الأعضاء.

وأعرب طارق فايد عن إعتزازه بإفتتاح الفرع الجديد للبنك بالنادي الأهلي باعتباره أحد أكبر الأندية الرياضية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقديم كافة الخدمات المصرفية للأعضاء بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لضوابط عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

وأضاف فايد أن الفرع الجديد بحظى بمواصفات مميزة تمزج الأناقة بالتطور ليساعد العملاء على الإستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك، حيث يعمل الفرع طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية أيضًا حتى الساعة السابعة مساء لتقديم أفضل خدماته المصرفية للعملاء المترددين على الفرع من أعضاء النادى، وهو ما يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة تسهم في نشر ثقافة الشمول المالي.

فيما أكد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة أن تلك الخطوة تمثل إضافة حقيقية لجهود البنك فى مجال التوسع الجغرافى تجسيدًا لإلتزامنا تجاه العملاء من خلال إفتتاح فروع للبنك بكبرى المؤسسات فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن المراكز التجارية والأندية الرياضية تعد واحدة من أهم المواقع التى يحرص البنك على التواجد بها لتلبية إحتياجات عملائنا وضمان حصولهم على أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.

وأوضح "حجازى" أنه تم تصميم الفرع وفقًا لأحدث المعايير التى يتم تطبيقها عالميًا بما يسهم فى ترسيخ هوية البنك ويدعم مكانته بالسوق المصرفى، حيث يحرص البنك على إختيار نموذج موحد لشبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية بما يتوافق مع خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك.

ومن جانبه، تابع محمد حسنى، رئيس مجموعة شبكة الفروع أن شبكة فروع البنك تعمل على تقديم خدماتها للعملاء فى مناطق حيوية عديدة والتى تمنح العملاء تجربة مصرفية متميزة، وخدمات أكثر تطورًا تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء وتوفر لهم سهولة وسرعة أكبر في إنجازها، فضلًا عن تزويد الفروع الجديدة بكافة التجهيزات الحديثة التي تضمن مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.