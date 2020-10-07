مروان محسن يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي.. فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول في شباك منافسه إنبي.

ويواجه النادي الاهلي منافسه إنبي في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز. ومرر العربي بدر اللاعب الناشئ كرة طويلة بينية من منتصف ملعب الاهلي الى مروان محسن الذي تسلم الكرة ببراعة داخل منطقة جزاء انبي وسدد كرة من فوق الحارس أسكنها الشباك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة. في حراسة المرمى : علي لطفي خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي خط الوسط : أليو ديانج – عربي بدر - وليد سليمان – حسين الشحات وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: خط الهجوم : جونيور أجايي – مروان محسن.

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