لدعم الشباب.. أشرف صبحي يلتقي مستثمرين بـ العاشر من رمضان

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بمستثمرين من "العاشر من رمضان" لمناقشة الاستفادة منهم في تأهيل الشباب وأندية الفتاة والمرأة.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائمًا علي الارتقاء بأفراد المجتمع كافة، وخاصة الشباب، بالإضافة إلي تنفيذها العديد من الفعاليات الخاصة لأندية الفتاة والمرأة، موضحًا أن الخطة الموضوعة منها تهدف لتاهيل الشباب وتدريبهم علي احتياجات سوق العمل.

وأثنى صبحي علي اهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الامر الذي يساعد علي النهوض بالشباب والوصول اليهم في مختلف انحاء الجمهورية، مضيفًا انه تم طرح العديد من الأفكار ومنها تدريب الشباب في المصانع لاكسابهم المهارات المختلفة، بالإضافة إلى توفير ورش عمل مختلفة في العديد من المجالات لتأهيلهم وجعلهم قادرين للمنافسة.

وشهد اللقاء، استعراض انشطة الوزراة المختلفة التي تقوم بها من اجل الشباب في مختلف المجالات، بالإضافة إلي سبل التعاون بين الوزارة والمستثمرين في الفترة المقبلة.