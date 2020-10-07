كمال الزين بعد الفوز على سوهاج : حصدنا 3 نقاط وحافظنا على مركزنا

أكد كمال الزين المدير الفنى لنادي الشبان المسلمين، سعادته بحصد الثلاث نقاط بعد الفوز علي فريق سوهاج ،ضمن الجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وأشار المدير الفنى بنادي الشبان المسلمين "إلى أن الفريق لعب المباراة بنفس الاسلوب الذي يلعب به اللقاءات علي ملعب شبان قنا .

وتابع : "أستطاع أحمد حمودى لاعب وسط الفريق تسجيل الهدف الأول لشبان قنا ،قبل أن يهدر فريق سوهاج ركلة الجزاء لينتهى اللقاء بفوز الشبان بهدف دون رد .

وأختتم "الزين "حديثه بأننا حصدنا ثلاث نقاط وحافظنا ع الترتيب الرابع، وابتعدنا بالنقاط عن المنافس الذي يلينا مؤكدا أنه سيغلق صفحة سوهاج للتركيز على لقاء المنيا الذي سيكون له استعدادات خاصة.