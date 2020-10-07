مدرب بيراميدز: لا مباراة سهلة.. ونسعى لخطف المركز الثاني من الزمالك

أكد أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه لا يوجد مباراة سهلة بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن فريقه يسعى دائمًا للفوز.
وحقق بيراميدز فوزًا قاتلًا على نادي مصر، بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 32 من دوري we المصري.
وقال تشاتيشيتش في تصريحات عقب لقاء فريقه أمام نادي مصر: "سعيد بالفوز الصعب على نادي مصر، المباراة كانت صعبة للغاية والفريق أضاع العديد من الفرص السهلة، لا توجد مباراة سهلة في الدوري رغم هبوط نادي مصر للقسم الثاني".
وأضاف: "سعيد لتحقيق الفريق الفوز السادس على التوالي ومواصلة مطاردة المركز الثاني، أهنئ لاعبي فريقي على الفوز، وأحيي لاعبي نادي مصر على الأداء وحزين لهبوطهم لدوري الدرجة الثانية".
وتابع: "بيراميدز يلعب دائمًا على الفوز والثلاث نقاط وأمام الفريق مباراتان في الدوري والزمالك 3 لقاءات، وهناك رغبة في الفوز".
واختتم المدير الفني لنادي بيراميدز: "غياب تراوري وكانون صعب لوجودهما مع منتخبيهما ولكن علينا التعامل مع المواجهة، من الجيد عدم سفر أنطوي لأنه لاعب مهم للغاية للفريق، وأهنئ إسلام عيسى على العودة للمشاركة بعد غياب طويل".
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