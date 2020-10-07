الإسماعيلي يسارع الوقت لتجهيز مدبولي قبل مواجهة المصري في الدوري

استعجل البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من الجهاز الطبي بالفريق ضرورة سرعة تجهيز أحمد مدبولي لاعب الفريق، للاعتماد عليه من الركائز الأساسية في الفريق إستعدادًا لمواجهة الفريق المصري البورسعيدي يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة المؤجلة من مسابقة الدوري العام.

وسافر اللاعب مع الفريق إلى الأسكندرية، لإجراء جلسات علاج طبيعي، وتكثيف العلاج، ويخضع إلى إختبار طبي غدًا لتحديد موقفه النهائي من مواجهة فريقه أمام المصري الجمعة.

وكانت الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع وكدمة قوية في الكاحل، خلال مواجهة فريقه أمام فريق الإنتاج الحربي أمس.

يذكر أن الثنائي محمد صادق ووجيه عبدالحكيم تأكد غيابهما عن مواجهة المصري بسبب إصابتهما، الأول عادت إصابته بآلام في الظهر تؤثر على الخلفية، فيما أصيب الثاني بخلع في الترقوة.