30 دقيقة.. هجوم الأهلي يتوج بهدفين لـ مروان محسن في مرمى إنبي

انتهت احداث 30 دقيقة من عمر مباراة الاهلي وانبي بتقدم المارد الاحمر بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلم ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تسجيل هدف أول مبكر في شباك منافسه انبي.

مرر أيمن أشرف كرة طويلة بينية من منتصف ملعب الاهلي الى مروان محسن الذي تسلم الكرة ببراعة داخل منطقة جزاء انبي وسدد كرة من فوق الحارس أسكنها الشباك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

وأهدر أحمد فتحي فرصة هدف في الدقيقة ٨ عقب تسجيل الهدف، بعد تمريرة مميزة من مروان محسن لتصل لفتحي الذي سددها بطريقة غريبة.

ونظم الأهلي هجمة منظمة من محمد هاني الذي مرر كرة رائعة في الدقيقة ١١ لتصل لوليد سليمان الدي تسلم الكرة باحترافية شديدة ومررها لأحمد فتحي وسددها ولكن ارتطتمت بدفاع انبي.

وتمكن انبي من تنظيم دفاعته وردع هجوم النادي الاهلي الذي شنه منذ الدقيقة الاولى من المباراة.

استطاع مروان محسن من مراوغة دفاع انبي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة، واسكان الكرة في الشباك ويعلن عن هدفه الثاني في المباراة.

وتوقفت المباراة بسبب استدعاء حكم المباراة من خلال حكام الVAR، في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

وعاد محمد يوسف حكم المباراة لخاصية الVAR لفحص لعبة تشكك حكام الخاصية في احتسابها ركلة جزاء للنادي الاهلي، ولكن لم يحتسبها شيئاََ.