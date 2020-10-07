ليلة من ليالي العمر لـ مروان محسن.. يبدع ويسجل هدفين بمرمى إنبى فى ربع ساعة ..فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تسجيل هدف ثان في شباك منافسه انبي.

ويواجه النادي الاهلي منافسه انبي في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع مروان محسن من مراوغة دفاع انبي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة، واسكان الكرة في الشباك ويعلن عن هدفه الثاني في المباراة.

وسجل محسن الهدف الاول عن طريق تمريرة العربي بدر اللاعب الناشئ كرة طويلة بينية من منتصف ملعب الاهلي اليه الذي تسلم الكرة ببراعة داخل منطقة جزاء انبي وسدد كرة من فوق الحارس أسكنها الشباك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.