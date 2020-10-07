الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لبيع أزارو إلى الاتفاق السعودي.. وحسم الصفقة الليلة

توصلت إدارة نادي الإتفاق السعودي، إلي اتفاق نهائي، مع مسئولي الأهلي؛ لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وليد أزارو، بدءًا من فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي، الليلة؛ خاصة وأن اللاعب لم يوقع علي عقود الإتفاق السعودي حتي الأن.
وسيحصل الأهلي علي 800 ألف دولار نظير بيع اللاعب بشكل نهائي، بجانب 100 ألف دولار متبقية من فترة الإعارة .
وكان الأهلي قد أعار وليد ازارو الي الإتفاق السعودي في يناير الماضي مقابل 200 ألف دولار .
وحصل الأهلي علي خدمات اللاعب المغربي من الدفاع الحسني الجديدي المغربي مقابل مليون و400 ألف دولار بجانب 200 ألف للوكيل الذي أنهي الصفقة .
وقالت مصادر من داخل الأهلي، إن السبب الرئيسي وراء بيع اللاعب هو رفضه تجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل .
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