حسام عوار يقود تشكيل فرنسا أمام أوكرانيا وديًا

وشهد التشكيل تسجيل حسام عوار لاعب نادي ليون أولى مشاركاته بقميص الديوك بعد رفضه تمثيل المنتخب الجزائري.

وجاء تشكيل منتخب لمواجهة أوكرانيا كالآتي: في حراسة المرمى: مانداندا خط الدفاع: بنجامين بافارد - أوباميكانو - كليمونت لينجليه - لوكاس دين خط الوسط: كريستيان توليسو - نزونزي - كامافانيجا - حسام عوار خط الهجوم: أولفييه جيرو - أنتوني مارسيال وتقام المباراة في تمام التاسعة و10 دقائق بتوقيت القاهرة.

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