تشكيل مباراة إسبانيا والبرتغال الودية

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره المنتخب البرتغالي، وديًا مساء اليوم الأربعاء وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: سيرجي روبرتو، دييجو لورينتي، إريك جارسيا، سيرجيو ريجيلون. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، كاناليس، داني سيبايوس. خط الهجوم: داني ألومو، جيرارد مورينو، رودريجو. أما تشكيل البرتغال فجاء كالآتي: في حراسة المرمى: روي باتريسيو. خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، نيلسون سيميدو، رافاييلجيريرو. خط الوسط: نيفيز، جواو موتينيو، ريناتو سانشيز. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ترينكاو، أندريا سيلفا.

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