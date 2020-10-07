الكنانى: الألومنيوم حقق 3 نقاط مهمة أمام ديروط وسنقاتل للجولة الأخيرة

قال ياسر الكنانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم أنه حقق فوزًا هامًا على فريق عنيد مثل فريق ديروط علي أرضه ووسط جمهوره ، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وأضاف الكنانى في تصريحاته لصدى البلد بعد المباراة: "كانت المباراة قوية ومتميزة وأستطاعنا تحويل الخسارة بهدفين للفوز برباعية ونفذ اللاعبون المطلوب منهم ، و حصدنا 3 نقاط هامة بمشوار الصعود للدورى الممتاز.

وأختتم الكنانى حديثه بضرورة التركيز في الجولة القادمة أمام فريق محترم مثل فريق سوهاج بقيادة فنية محترمة من المدير الفنى أحمد خلف ،وتقديم الشكر لكل لاعبي الفريق الذين يقاتلون للرمق الأخير .

يذكر أن قد حقق الفريق الأول بنادي الألومنيوم الفوز علي فريق ديروط بالجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، واحتلال المركز الثانى برصيد 42 بفارق نقطة وحيدة عن البنك الأهلي المتصدر .