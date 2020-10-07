سيد عبد الحفيظ يكشف موقف مروان محسن بعد خروجه في مواجهة انبي

اكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مروان محسن مهاجم الفريق خرج من مباراة انبي بسبب شعوره بإجهاد بسيط .

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي :"نهتم بالوصول إلى مباراة الوداد بدون إصابات، ولذلك هناك تعليمات لأي لاعب عند الشعور بأي ألم أو إجهاد أن يطلب التغيير، وهو ما حدث مع أيمن أشرف ومروان محسن خلال مباراة إنبي".

وأشاد سيد عبد الحفيظ بالمدرب الجنوب إفريقي الجديد بيتسو موسيماني بعد الفوز الثاني الذي حققه في الدوري في ثاني ظهور له مع الفريق.

وأوضح :"موسيماني مهتم بعمله منذ اليوم الأول، يُجري اجتماعات وجلسات مع اللاعبين والجهاز الفني، وكل شخص هُنا يعرف دوره، بالإضافة إلى أنه يجعل الفريق يلعب كرة قدم".

وأضاف عبد الحفيظ :"موسيماني لا يحتاج أن يتحدث عن نفسه، تاريخه كبير قبل أن يبدأ عمله، وهدفنا هو الفوز على الوداد والعبور من خلاله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الفريق سيجري 4 مسحات للكشف عن كورونا قبل مواجهة الوداد نصفهم في مصر والنصف الأخر في المغرب، بالإضافة إلى تحاليل طبية ورسم قلب وملف كامل لكل لاعب يُقدم للاتحاد الإفريق.

وعن محمد محمود قال عبد الحفيظ :"عانى اللاعب من آلام في الركبة ليقرر طبيبه في مصر إجراء عملية جراحية، وأجراها اللاعب بالفعل، ولا تهمنا مدة غيابه بقدر ما نهتم بعودته بالطريقة المثالية وبدون أي شعور بالألم، خاصة وأنه ما زال صغير السن والمستقبل أمامه كبير".

وفاز الأهلي على المقاولون العرب (1-0) في أول مباراة للمدرب موسيماني، ثم فاز على إنبي في المباراة التالية (3-0) ليواصل الاستعداد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيأ.